POL-NB: Auftakt der landesweiten Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt ´Zweiradfahrer´ im Rahmen der Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´

Mit einer Auftaktveranstaltung auf dem Marktplatz in Neubrandenburg starten heute die landesweiten Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!".



Im Mai steht das Thema Zweiradverkehr im Mittelpunkt der landesweiten Verkehrskontrollen. Ziel der Maßnahmen ist es, das Bewusstsein für Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen und insbesondere auf die Bedeutung des Fahrradhelms hinzuweisen.



Im Zentrum der Präventionsarbeit steht die neue Initiative des Polizeipräsidiums Neubrandenburg: "Denk smart - Helm auf!".



Die Kampagne greift einen eindrucksvollen Vergleich auf:

93 % aller Handybesitzer schützen ihr Smartphone mit einer Schutzfolie oder Hülle, aber nur 44 % aller Radfahrenden ihren Kopf mit einem Helm!



Die heutige Auftaktveranstaltung auf dem Markt in Neubrandenburg bietet zahlreiche Informations- und Mitmachangebote, darunter:



- Fahrradcodierungen

- Helm-, Reaktions- und Fahrradsimulatoren der Ortsverkehrswachten

Neubrandenburg, Neustrelitz und Ludwigslust

- Beratungsstände des ADFC und eines regionalen Fahrradhändlers

- Aufklärung zu sicherem und regelkonformem Verhalten im

Straßenverkehr



Zusätzlich werden Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt "Zweiradfahrer" im gesamten Monat Mai in allen acht Polizeiinspektionen beider Polizeipräsidien in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt.



