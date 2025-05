POL-HST: Polizei bittet um Mithilfe nach Verkehrsunfall mit Fußgänger

Stralsund (ots) -



Am heutigen Montag, dem 5. Mai 2025, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Knieperdamm auf Höhe eines Supermarktes.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zu einem Verkehrsunfall nachdem ein Fußgänger vermeintlich die Straße überquerte, ohne vorher den links/rechts-Blick durchzuführen. Offenbar kam es zu einer Kollision mit einem vermeintlich weißem PKW, der in Fahrtrichtung Altstadt weiterfuhr. Der Beifahrerseitenspiegel wurde am Unfallort vorgefunden. Der 24-jährige deutsche Fußgänger zog sich bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer Telefon: 03831 28900, über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



