POL-NB: Nachmeldung zu ´Ermittlungen nach Tötungsdelikt´ - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Neubrandenburg

Waren (Müritz) (ots) -



Der Inhalt der Erstmeldung ist unten angefügt.



Die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat heute beim Amtsgericht Waren einen Haftbefehlsantrag gegen den 74-jährigen Tatverdächtigen wegen des Vorwurfs des Totschlags gestellt. Der Mann wurde daraufhin am frühen Nachmittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Waren vorgeführt, die antragsgemäß Haftbefehl erließ.



Der Mann hatte sich gestern bei der Polizei in Waren gemeldet und angegeben, seine Frau erstochen zu haben. Er benannte als mutmaßliches Tatmittel ein Messer, das sichergestellt wurde. Die Tat soll sich nach einem Streit am Abend des 25.04.2025 im Wohnhaus der beiden in Waren ereignet haben. Der Mann soll nach der Tat das Haus verlassen haben und ein paar Tage weggefahren sein. Als er nun wieder nach Waren zurückkehrte, entschied er sich dazu, sich bei der Polizei zu stellen. Die Beamten fanden dann auch tatsächlich die Leiche der Frau mit entsprechenden Verletzungen im Haus vor und leiteten die weiteren Maßnahmen vor Ort und gegen den Mann ein.



Eine heute durchgeführte Obduktion hat als Todesursache mehrere Stich- und Schnittverletzungen ergeben. Der Beschuldigte hat zu den Tatvorwürfen zunächst keine weitere Angaben gemacht.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zum genauen Verlauf des Geschehens und zu möglichen Hintergründen der Tat, dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.



ERSTMELDUNG:



04.05.2025 - 13:29

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen nach Tötungsdelikt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)



Heute Vormittag haben Polizeibeamte des Warener Reviers in einem Warener Wohngebiet eine 63-jährige, getötete Frau gefunden. Der Hinweis auf das Tötungsdelikt kam durch den 74-jährigen Tatverdächtigen, der sich kurz zuvor bei der Polizei gestellt hatte. Nach derzeitigen Kenntnissen geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Die Ermittlungen dazu stehen am Anfang. Weitere Details werden aktuell nicht bekanntgegeben.

Der Mann wurde direkt vorläufig festgenommen. Weitere polizeiliche Maßnahmen schließen sich nun an. Die zuständige Staatsanwaltschaft wird einen Haftbefehlsantrag prüfen.

Opfer und Tatverdächtiger sind beide Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell