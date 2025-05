POL-HRO: 21-Jähriger bricht in Tessiner Supermarkt ein und wird dank Zeugenhinweisen von Polizei gestellt

Landkreis Rostock/ Tessin (ots) -



Am Samstagabend kam es gegen 23:40 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Rostocker Straße in Tessin. Hierbei wurde ein Mann von mehreren Zeugen dabei beobachtet, wie er gewaltsam mittels Einschlagen einer Glasscheibe in den dortigen Markt gelang und diverse Waren entwendete, um anschießend zu flüchten. An einer nahegelegenen Bushaltestelle konnte der Täter jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Sanitz gestellt und kontrolliert werden. Dabei handelte es sich um einen 21-jährigen Deutschen, dessen Rucksack mit entsprechendem Diebesgut gefüllt war. Während der polizeilichen Maßnahme wurde bei dem 21-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,17 Promille festgestellt. Zudem räumte der Mann den vorherigen Konsum von Cannabis und Amphetaminen ein.



Durch die Entglasung am Einkaufsmarkt entstand ein Sachschaden von über 3.000EUR.

Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahles.



