POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Vorfalls, der sich letzten Samstag am 03. Mai 2025 gegen 20:45 Uhr auf dem Spielplatz in der Bürgelstraße im Stadtteil Mueßer Holz ereignet haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort ein 42-jähriger Ukrainer und ein 26-Jähriger tunesischer Herkunft in einen Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung ging der jüngere Mann mit einem Messer als auch einer Glasflasche auf das Opfer zu. Der Betroffene konnte den Angriff jedoch erfolgreich abwehren und wurde nicht verletzt. Vorausgegangen seien der Tat missverständliche Handbewegungen des späteren Opfers in Richtung der ebenfalls anwesenden Lebensgefährtin des Tatverdächtigen und deren Säugling. Die beteiligten Männer waren beide alkoholisiert.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



