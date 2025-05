POL-HRO: Nachmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff auf Taxi

Rostock (ots) -



Im Zusammenhang mit dem gewalttätigen Übergriff auf ein Taxi mit drei Gästefans am 22. Februar 2025 vor dem Spiel F.C. Hansa Rostock gegen SG Dynamo Dresden sucht die Polizei weiterhin per Öffentlichkeitsfahndung nach 13 bislang unbekannten Tatverdächtigen.

(Siehe gefertigte Pressemitteilung vom 02.05.2025: https://t1p.de/9tkij)



Aufgrund technischer Probleme war das Aufrufen der veröffentlichten Bilder der Tatverdächtigen über mobile Endgeräte zunächst nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.



Hier gelangen Sie direkt zur mobilen Ansicht der Öffentlichkeitsfahndung: https://t1p.de/580zy



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.



