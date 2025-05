POL-HRO: Streifenwagen der Polizei bei Unfall beschädigt

Hagenow (ots) -



Bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn ist am Sonntagnachmittag in Hagenow ein Streifenwagen der Polizei bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Dabei wurde niemand verletzt. Der Streifenwagen der Polizei befuhr die Lange Straße als er bei Starkregen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Die Laterne wurde dabei umgeknickt, der Streifenwagen war weiterhin fahrbereit. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.



