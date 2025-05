POL-HST: Polizei wird zu Schlägereien zwischen Jugendlichen gerufen

Stralsund (ots) -



Am Freitag, dem 2. Mai 2025, wurde die Polizei gegen 18 Uhr zum Stralsunder Alten Markt gerufen. Mutmaßlich soll es hier zu einer Schlägerei von mindestens zehn Personen gekommen sein.



Vor Ort angekommen, gaben zwei augenscheinlich alkoholisierte Personen an, sich gegenseitig mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Es wurden wechselseitige Anzeigen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 19-jährigen Marokkaner aufgenommen. Die beiden Männer wurden ambulant durch den Rettungswagen begutachtet, lehnten aber eine weitere Behandlung ab.



In der weiteren Folge bedrohte der 23-jährige Syrer offenbar einen 19-jährigen Landsmann, eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung wurde aufgenommen.



Am gleichen Tag, gegen 18:30 Uhr, wurde die Stralsunder Polizei in den Heinrich-Heine-Ring nach Knieper West gerufen. Auch hier soll es zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gekommen sein. Augenscheinlich kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einer 15-jährigen Ukrainerin und einem 14-jährigen Deutschen. Strafanzeigen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung wurden aufgenommen.



Nach dieser Situation begab sich der 14-Jährige in einen Supermarkt. In der Zwischenzeit erhielt offenbar eine weitere Gruppe Jugendlicher Kenntnis dieser Situation. In der weiteren Folge wurden der 14-Jährige und zwei weitere Personen augenscheinlich auf dem Parkplatz des Supermarktes durch fünf jugendliche Ukrainer (14 bis 17 Jahre) körperlich angegriffen. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell