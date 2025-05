Presseeinladung: Minister zum Tag der Städtebauförderung in Heringsdorf und Rostock

Landesbauminister Christian Pegel wird am Sonnabend zum Tag der Städtebauförderung im Ostseebad Heringsdorf und danach in Rostock zu Gast sein. In Heringsdorf sind auf dem Ahlbecker Sportplatz mehrere Aktionen geplant.

In der Hanse- und Universitätsstadt besucht Christian Pegel das zukünftige Warnow-Quartier.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

In Ostseebad Heringsdorf

Termin: Sonnabend, 10. Mai 2025, 10.30 Uhr

Ort: Sportplatz Seebad Ahlbeck, Swinemünder Chaussee 5,

17419 Heringsdorf

In Rostock, 13.30 Uhr

Ort: Parkplatz Dierkower Höhe 5, 18146 Rostock-Ost

Am bundesweiten Tag der Städtebauförderung zeigen seit 2015 jedes Jahr im Mai hunderte Städte und Gemeinden, was die Städtebauförderung – mit Mitteln von Bund, Land und Kommune – für die kommunale Entwicklung bewirkt.