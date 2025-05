POL-NB: Auto überschlägt sich auf A20 - anschließend Folgeunfall

A20 Höhe Rollwitz (ots) -



Gegen 06:15 Uhr heute Morgen hat sich auf der Autobahn 20 Höhe Rollwitz in Fahrtrichtung Lübeck ein Mann mit seinem Auto überschlagen. Der Unfall, bei dem der Fahrer von der Straße abkam, könnte aufgrund von Sekundenschlaf passiert sein. Der 27-Jährige wurde leichtverletzt und kam vorsorglich ins Klinikum. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



Nur etwa eine Stunde später kam es nahe der Unfallstelle zu einem Folgeunfall. Dabei fuhr eine 38-jährige Frau einem 64-jährigen Mann im durch den ersten Unfall verlangsamten Verkehr auf. Auch in diesem Fall schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug der Frau musste abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer kamen ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Klinikum.



Die Fahrbahn auf der A20 ist inzwischen wieder komplett freigegeben.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell