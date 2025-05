POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Schwerin (ots) -



Am 04.05.2025 um 14:30 Uhr missachtete eine Schwerinerin mit ihrem

PKW Skoda den Vorrang einer querenden Straßenbahn am Übergang Höhe

Fauler See in Schwerin. Die Straßenbahn rammte in weiterer Folge den

PKW und schob diesen beiseite, sodass dieser im Gleisbett zum Stehen

kam. Der PKW musste von der Feuerwehr aus dem Gleisbett gezogen

werden und wurde anschließend abgeschleppt, da dieser nicht mehr

fahrbereit war.



Die 63-jährige Fahrzeugführerin und ihr 89-jähriger Beifahrer wurden

leichtverletzt und wurden mittels RTW ins Klinikum Schwerin

verbracht. Die 50 Fahrgäste und der Fahrer der Straßenbhan blieben

unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 EUR.

Nach ca. 1,5 Stunden war die Unfallstelle wieder beräumt.





