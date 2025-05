POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit zwei leichtverletzten Personen

Neubrandenburg (ots) -



Am 04.05.2025 wurde der Einsatzleitstelle um 04:03 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 20 gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 27-jährige, armenische Fahrzeugführer die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin und hatte zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost eine Reifenpanne.

Hierdurch geriet er linksseitig in die Leitplanke, sein Fahrzeug drehte sich längsseitig und verlor den kompletten Motorblock.

Danach fuhr ein polnischer PKW mit zwei Insassen in das liegengebliebene Fahrzeug. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Armenier bereits außerhalb des PKW.

Die zwei polnischen Insassen wurden leichtverletzt in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin für 3 Stunden komplett gesperrt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 EUR.



