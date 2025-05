POL-NB: Ermittlungen nach Tötungsdelikt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Heute Vormittag haben Polizeibeamte des Warener Reviers in einem Warener Wohngebiet eine 63-jährige, getötete Frau gefunden. Der Hinweis auf das Tötungsdelikt kam durch den 74-jährigen Tatverdächtigen, der sich kurz zuvor bei der Polizei gestellt hatte. Nach derzeitigen Kenntnissen geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Die Ermittlungen dazu stehen am Anfang. Weitere Details werden aktuell nicht bekanntgegeben.



Der Mann wurde direkt vorläufig festgenommen. Weitere polizeiliche Maßnahmen schließen sich nun an. Die zuständige Staatsanwaltschaft wird einen Haftbefehlsantrag prüfen.



Opfer und Tatverdächtiger sind beide Deutsche.



