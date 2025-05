POL-NB: Jugendweihefeier sorgt in Barth für Feuerwehreinsatz

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.05.2025 lief gegen 20:42 Uhr ein Brandalarm vom Bürgerhaus in Barth auf. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen eilten zum vermeintlichen Brandort. Vor Ort wurde kein Brand, sondern eine ausschweifende Jugendweihefeier vorgefunden. Die Veranstalter der Feierlichkeit hatten eine Nebelmaschine eingesetzt, dabei war die Brandmeldeanlage nicht deaktiviert und löste somit den Alarm aus.

Die Rettungskräfte verließen den Einsatzort und die Feier konnte fortgeführt werden.



