POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Demmin

Am 03.05.2025, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in Demmin Höhe der Star Tankstelle in der Stavenhagener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Skoda Yeti die Stavenhagener Straße, aus Richtung Innenstadt kommend und beabsichtigte nach links in die Neubrandenburger Straße einzubiegen. Dabei beachtete der 62-Jährigen nicht den bevorrechtigten PKW Skoda Octavia eines 18-jährigen deutschen Fahrzeugführers im Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge frontal miteinander und waren anschließend nicht mehr fahrbereit.



Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, benötigten vor Ort aber keine medizinische Versorgung.



Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Demmin angefordert und kam mit insgesamt neun Kameraden zum Einsatz.



