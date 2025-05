POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L 192 bei Richtenberg

Grimmen (ots) -



Am 03.05.2025 gegen 13:00 Uhr kam es auf der L 192 zwischen Richtenberg und Steinhagen zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad, bei dem eine 53-jährige männliche Person schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrzeugführer des Quads in Richtung Richtenberg und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stieß mit dem Fahrzeug gegen die Schutzleitplanke und stürzte. Das Quad kam dann auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt und für die weitere ärztliche Behandlung in das Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.300 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und die Bergung des Quads kam es für ca. 90 Minuten zu einer halbseitigen Sperrung der L 192.



