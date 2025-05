POL-NB: Ergänzungsmeldung zur Raubstraftat in Ferdinandshof (Ueckermünde) https://is.gd/UwuFYQ

Ueckermünde (ots) -



Ein 76-jähriger Mann aus Ferdinandshof wurde am Vormittag des 02.05.2025 gegen 09:30 Uhr von zwei bislang noch unbekannten Tatverdächtigen beraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte auf dem Gelände des Gutshofes, auf einer Wiese hinter dem ehemaligen Futterspeicher, als er plötzlich von den Tatverdächtigen unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstandes seines Bargeldes beraubt wurde. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt. Die Täter entfernten sich fußläufig in Richtung Pasewalker Straße und wurden wie folgt beschrieben:



Täter 1:



- männl.

- 170-180 cm

- Kinnbart

- dunkelbraune Haare, an den Seiten kurz, Deckhaar wellig

- schlanke Statur

- dunkler Trainingsanzug, dunkle Sportschuhe



Täter 2:



- männl.

- 170-180 cm

- kräftig, sportliche Statur

- dunkle Bekleidung



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771/820, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



Matthias Paa

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





