POL-HRO: Brand eines hochwertigen Hausbootes in Neustadt-Glewe - Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock und der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Neustadt-Glewe (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 03.05.2025 erhielt die Polizei gegen

05:00 Uhr Kenntnis von dem Brand eines Hausbootes in Neustadt-Glewe.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Boot, welches

auf der Müritz-Elde-Wasserstraße lag und an der Kaimauer festgemacht

war, bereits in voller Ausdehnung.

Durch das Feuer wurde das Boot nahezu vollständig zerstört. Lediglich

der Schwimmkörper blieb unversehrt.

Der entstandene Sachschaden wird polizeilich auf etwa 80.000 Euro

geschätzt.

Neben Einsatzkräften des Polizeihauptrevieres Ludwigslust, des

Kriminaldauerdienstes und der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

waren auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt-Glewe

und ein Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe am

Brandort im Einsatz.

Das Boot wurde mit einem Kran aus dem Wasser geborgen und zum Zwecke

weiterer kriminaltechnischer Untersuchungen sichergestellt.

Die freiwillige Feuerwehr Neustadt-Glewe setzte umgehend eine

Ölsperre aus. Aufgrund der laufenden Sicherungsmaßnahmen und der im

Wasser treibenden Bootsteile musste die Schifffahrt im betroffenen

Bereich gesperrt werden.

Gegen 10:15 Uhr konnte die Sperrung jedoch aufgehoben und die

Ölsperre wieder entnommen werden. Es wurden keine Betriebsstoffe

festgestellt, die ausgetreten sein könnten.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat

Ermittlungen aufgenommen.



Annika Wegener

Polizeihauptkommissarin

Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell