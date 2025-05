POL-NB: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neubrandenburg (ots) -



Am 02.05.2025 gegen 19:45 Uhr kam es in der Parower Chaussee in Stralsund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.



Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah die 58jährige Fahrzeugführerin eines Nissan X-Trail beim Abbiegen nach links das entgegenkommende Motorrad, welches mit zwei Personen besetzt war.

Der 37jährige Motorradfahrer einer Suzuki sowie seine 14jährige Tochter (Sozius) stürzten dadurch und verletzten sich leicht. Sie wurden in das örtliche Krankenhaus zur weiteren Untersuchung eingeliefert.



Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die freiwillige Feuerwehr Stralsund kam zum Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufzunehmen. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Parower Chaussee für etwa eine Stunde gesperrt.



Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



