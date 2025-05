POL-HRO: Quad Unfall mit einem Schwerverletzten bei Zarrentin

Rostock (ots) -



Am 02.05.2025 ereignete sich gegen 22 Uhr auf der L 041 zwischen den

Ortschaften Neuhof und Tessin in der Nähe von Zarrentin ein schwerer

Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 32 jährige

Quad-Fahrer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge

kollidierte er mit einem Baum auf dem Grünstreifen.



Die eintreffenden Rettungskräfte konnten während der Erstversorgung

des Schwerverletzten Alkoholgeruch feststellen. Ob der Alkoholgenuss

ursächlich für den Unfall war, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.

Der Verletzte wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Weiterhin stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass das Quad

nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Für die Maßnahmen der

Rettungskräfte und die Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die L

041 zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Verursacher muss nun mit

einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verstoßes gegen

das Zulassungsrecht rechnen.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.



Maximilian Grande

Polizeirevier Boizenburg



