POL-NB: Betrunkener Autofahrer rammt Laterne und flüchtet vom Unfallort in Greifswald

Am 02.05.2025 gegen 14:00 Uhr kam es im Ernst-Thälmann-Ring in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 44-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Opel den Ernst-Thälmann-Ring aus Richtung Lomonossowallee in Richtung Anklamer Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen einen Laternenmast. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort. Auf Grund mehrere Zeugenhinweise konnten der Fahrer und das Fahrzeug im weiteren Verlauf in der Nähe des Unfallortes festgestellt werden. Eine Atemalkoholmessung bei dem Unfallfahrer ergab 2,53 Promille.



Sowohl am Fahrzeug, als auch an dem Laternenmast entstanden erhebliche Sachschäden, diese werden auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.



Es wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.



