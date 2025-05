POL-NB: Zeugenaufruf nach einer Raubstraftat in Ferdinanshof

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei Ueckermünde ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes. Am 02.05.2025 gegen 09:30 Uhr wurde ein 76-jähriger deutscher Rentner Opfer einer Straftat in Ferdnanshof auf dem Gelände des Gutshofes. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Geschädigte von mehreren deutschsprachigen Tatverdächtigen angesprochen und in weitere Folge um sein Bargeld gebracht. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt, die Höhe der erbeuteten Geldsumme ist noch unklar.



Die Kriminalpolizei Anklam hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771/820, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell