POL-HRO: 39-jähriger Volvo-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Hagenow (ots) -



Auf der Gemeindestraße zwischen Goldenitz und Warlitz, in der Nähe

von Hagenow, ereignete sich am heutigen Freitag, 02.05.2025, gegen

13:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor hier der

39-jährige Fahrer eines Pkw Volvo in einer Rechtskurve in Richtung

Warlitz die Kontrolle über den PKW.

Beim Gegenlenken kollidierte der Volvo-Fahrer nachfolgend mit zwei

Bäumen am Straßenrand.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen

und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem

Rettungshubschrauber ins Schweriner Helios-Klinikum geflogen.

Der nicht mehr fahrbereite Volvo musste geborgen werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme, der Durchführung der Rettungsmaßnahmen und zur

Bergung des Volvos musste die Verbindungsstraße bis ca. 17:20 Uhr

zeitweise voll gesperrt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell