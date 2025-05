POL-NB: Mann schlägt Passanten nieder und fährt mit VW weg

Burg Stargard (ots) -



Gestern Abend gegen 21:45 Uhr ist ein 19-Jähriger in der Gartenstraße in Burg Stargard unterwegs gewesen. Plötzlich sei nach seinen Angaben ein Mann auf ihn zugekommen. Es habe zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben, dann habe der Mann den 19-Jährigen geschlagen.



Ein 24-Jähriger kam dazu und wollte einschreiten. Dabei wurde er von dem Verdächtigen ebenfalls attackiert und so stark getroffen, dass er zunächst bewusstlos am Boden liegen blieb. Der Verdächtige soll dann die Tasche des Mannes gestohlen haben.



Eine weitere Passantin, eine 40-jährige Frau, lief mit ihrem 46-jährigen Begleiter auf die Situation zu. Beide wurden ebenso von dem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt.



Als die gerufene Polizei vor Ort eintraf, erhielten die Beamten einen Hinweis von Zeugen auf das Auto, mit dem der Unbekannte davon gefahren war.



Durch eine Streifenfahrt fanden die Polizisten den beschriebenen VW kurze Zeit später. Ob der Mann, der beim Anhalten durch die Polizei im Wagen saß auch der Schläger ist, werden die weiteren Ermittlungen und Befragungen von Zeugen ergeben müssen.



Was dem Vorfall womöglich als Motiv vorausgegangen ist, muss ermittelt werden.



Der 24-jährige, der zunächst kurzzeitig bewusstlos am Boden war, wurde später ins Klinikum zur Behandlung gebracht.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg