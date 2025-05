POL-NB: Betrunkener attackiert Polizei- und Rettungskräfte

Mirow (ots) -



Rettungskräfte haben am Mittwochabend (30.04.2025)in Mirow gegen 23:15 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen. Sie wollten an einer Bushaltestelle in der Granzower Straße einen offensichtlich stark betrunkenen Mann behandeln, der sich dagegen wehrte und die Rettungskräfte beleidigte und körperlich angriff.



Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, fokussierte sich der 23-jährige Störer zunehmend auf die Polizisten, die die Situation entschärfen wollten. Wahlweise beleidigte und bedrohte er abwechselnd alle Einsatzkräfte vor Ort und versuchte weiter, sie körperlich zu treffen. Als ein Polizist ihn von sich wegschieben musste, wollte er die Kräfte mit Fäusten attackieren.



Die Polizeibeamten brachten den Mann zu Boden, legten ihm Handschellen an und versuchten, ihn in den Rettungswagen zu bringen. Dabei drehte er weiter durch, trat um sich, spuckte und beleidigte massiv.



Er pustete freiwillig und hatte einen Wert von 2,7 Promille. Im Klinikum selbst war aufgrund seines extremen Widerstands keine vernünftige Untersuchung möglich. Da eine Behandlung auch nicht notwendig erschien, nahmen ihn die Polizisten mit aufs Revier nach Neustrelitz und ließen ihn in der Zelle seinen Rausch ausschlafen, bis er von Angehörigen abgeholt werden konnte.



Ernsthaft verletzt wurde während des Vorfalls glücklicherweise niemand.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



