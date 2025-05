POL-HRO: Unbekannte beschädigen DLRG-Häuschen und Geschwindigkeitstafel in Boltenhagen

Boltenhagen (ots) -



Nachdem unbekannte Täter am späten Abend des 30. April in Boltenhagen zwei DLRG-Häuschen beschädigten, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaussagen zufolge hätten drei unbekannte Personen am späten Abend des 30. April die DLRG-Häuschen beschädigt, indem sie gewaltsam Teile der Außenverkleidung entfernt hätten. Der hierbei entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.



Darüber hinaus wurde am 01. Mai die Beschädigung einer Geschwindigkeitsmesstafel, die im Bereich Tarnewitzer Huk aufgestellt war, um die Verkehrsteilnehmer auf die gefahrene Geschwindigkeit aufmerksam zu machen, zur Anzeige gebracht. Diese hatten unbekannte Täter offenbar in der Zeit vom 30. April bis zum 01. Mai beschädigt. Der hierbei verursachte Schaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.



