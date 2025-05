POL-HRO: Mann nach mehreren Straftaten in Gewahrsam genommen

Lübtheen (ots) -



Nach mehreren Straftaten wurde am Donnerstagnachmittag in Lübtheen ein 21-jähriger Mann von Zeugen überwältigt und anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Der stark alkoholisierte Mann soll zuvor auf dem dortigen Festplatz Besucher aggressiv bepöbelt und auf ein Verkaufsschild eingetreten haben. Anschließend habe er auf einem Parkplatz gegen eine Schaufensterscheibe sowie eine Heckscheibe getreten. Ein Mann, der den Angreifer von weiteren Taten abhalten wollte, kam zu Fall und wurde vom 21-Jährigen körperlich angegriffen. Erst als weitere Zeugen einschritten, konnte der Täter überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert werden. Die alarmierten Beamten fesselten ihn und nahmen ihn zu Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem könnte der Täter auch unter dem Einfluss von Rauschmittel gestanden haben. Verletzt wurde durch den Angreifer niemand, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Gegen den deutschen Tatverdächtigen, der später aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung erstattet worden.



