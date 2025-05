POL-HRO: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Rostock (ots) -



Die Polizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine 15-Jährige im Bereich der Doberaner Straße von einem 26-Jährigen belästigt worden sein soll.



Nach aktuellem Ermittlungsstand war die 15-jährige Deutsche gegen 03:30 Uhr in der Doberaner Straße unterwegs, als sie von einem zunächst unbekannten Mann am Körper berührt worden sein soll.



Vor Ort konnten die Beamten einen 26-jähriger Ukrainer als Tatverdächtiger feststellen.



Die Geschädigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet.



