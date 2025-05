POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 13 Tatverdächtigen nach Angriff auf Taxi - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Rostock (ots) -



Die Polizei Rostock bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Identifizierung von 13 bislang unbekannten Tatverdächtigen nach einem gewalttätigen Übergriff auf ein Taxi und deren Insassen im Vorfeld des Fußballspiels des F.C. Hansa Rostock gegen SG Dynamo Dresden am 22. Februar 2025.



Im Vorfeld des Spiels formierte sich ein Fanmarsch der Rostocker Fanszene mit rund 300 Teilnehmenden. Der Marsch bewegte sich über die Kopernikusstraße in unmittelbarer Nähe zum Ostseestadion. In Höhe der dortigen Bushaltestelle in Fahrtrichtung Dürerplatz musste ein Taxi aufgrund der Menschenmenge anhalten, da die gesamte Fahrbahn blockiert war.

Als ein Teil des Fanmarsches das Taxi bereits passiert hatte, wurde von mehreren Teilnehmern erkannt, dass sich drei Anhänger des Gastvereins SG Dynamo Dresden im Fahrzeug befanden. In der Folge positionierten sich mehrere Personen gezielt um das Taxi, sodass eine Weiterfahrt unmöglich wurde. Unvermittelt griffen daraufhin zahlreiche, teils vermummte Täter das Fahrzeug an.



Der Taxifahrer wurde durch Drohungen derart eingeschüchtert, dass er die Türverriegelung des Fahrzeugs löste. Dies ermöglichte den Angreifern einen ungehinderten Zugriff auf die Insassen. Die drei Anhänger der Gastmannschaft wurden körperlich attackiert und ihrer sichtbaren Fanutensilien beraubt. Erst nach der Wegnahme entfernten sich die Täter, sodass das Taxi den Ort des Geschehens verlassen konnte.



Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnte durch die Kriminalpolizei Videomaterial ausgewertet werden, wobei ,unter anderem, Bilder von 13 bislang unbekannten Tatverdächtigen gesichert werden konnten. Auf Beschluss des Amtsgerichts Rostock wird mit diesen Bildern nach den unbekannten Tatverdächtigen gefahndet.



Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise:



Wer kennt die auf den Bildern abgebildeten Personen oder kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen?



Die Fotos der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link einsehbar:

https://t1p.de/zdqy2



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.



Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



