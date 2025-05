POL-HRO: Mann in Wittenburg schlägt Spiegel von Rufbus ab

Wittenburg (ots) -



Ein betrunkener Mann hat am frühen Donnerstagmorgen in Wittenburg den Autospiegel eines Rufbusses abgeschlagen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe der Fahrer gegen 05:00 Uhr die Beförderung des 43-jährigen Tatverdächtigen abgelehnt, woraufhin der Mann einen Außenspiegel des Rufbusses abgeschlagen habe. Die Polizei hat vor Ort eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle beim 43-jährigen Deutschen ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Am PKW entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.



