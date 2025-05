POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach Brand in Waldstück bei Warnitz

Schwerin (ots) -



Am Abend des 01. Mai 2025 kam es zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr aufgrund einer Brandentwicklung in einem kleinen Waldstück nahe Schwerin. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr zwischen dem Ortsteil Warnitz und der Umgehungsstraße B 104.



Eine aufmerksame Zeugin meldete aufsteigenden Rauch an besagter Örtlichkeit. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten dort zwei Baumstümpfe in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern und dieses schnell löschen. Durch den Brand sowie die durchgeführten Löscharbeiten kam es zu keinen Beeinträchtigungen der Bevölkerung.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr aufgenommen und setzte für Übersichtsaufnahmen eine Drohne am Brandort ein.



Aufgrund des Verdachts einer Straftat bittet die Polizeiinspektion Schwerin Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



In diesem Zusammenhang wird auf die erhöhte Brandgefahr, aufgrund der anhaltenden trockenen Witterung, hingewiesen. Waldbesucher sind aufgefordert, sich umsichtig und rücksichtsvoll zu verhalten.



