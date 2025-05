POL-HRO: Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Teldau (ots) -



Auf der B 195 zwischen den Ortschaften Vorderhagen und Amholz hat sich ein 21-jähriger Motorradfahrer am späten Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen an der Schulter zugezogen. Der Fahrer hatte in einer Kurve vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verloren und stürzte. Der 21-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Krad entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell