POL-HRO: Friedlicher 1. Mai mit Versammlungen in Schwerin und Rostock

Am 1. Mai fanden in der Landeshauptstadt Schwerin und in Rostock

Versammlungen des DGB und verschiedene Aufzüge zum Thema Arbeitskampf

und für Gerechtigkeit statt.

In Schwerin führte der DGB ab 10:00 Uhr eine Versammlung am

Grunthalplatz mit 400 Teilnehmenden durch. Im Anschluss wurde von

dort ein Aufzug der DGB Jugend zur Siegessäule mit 200 Teilnehmenden

unter polizeilicher Absicherung durchgeführt.

In Rostock waren zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr im

Innenstadtbereich und am Kastanienplatz drei Veranstaltungen zum Teil

mit Aufzug angemeldet. Die größte war die Maifeier der Gewerkschaften

mit ca. 800 Teilnehmenden am Kastanienplatz. Hier wurde mit

verschiedenen Informationständen und Veranstaltungsbeiträgen mit

familiärem Charakter friedlich gefeiert. Ein in der KTV beginnender

Aufzug der DGB Jugend traf hier mit ca. 350 Versammlungsteilnehmenden

ein und hielt seine Abschlusskundgebung ab. Weiterhin gab es einen

Aufzug vom Saarplatz zum Doberaner Platz unter dem Thema Arbeitskampf

mit ca. 180 friedlich teilnehmenden Menschen.



Alle Veranstaltungen wurden polizeilich angemessen begleitet, da für

deren sicheren Verlauf unter anderem diverse Verkehrsmaßnahmen

notwendig waren. Insgesamt verliefen die Veranstaltungen ohne

relevante Störungen und die Polizei in Schwerin und Rostock kann auf

ein friedliches Versammlungsgeschehen am 1. Mai 2025 zurückblicken.



