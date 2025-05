POL-HRO: PKW-Brand auf der BAB 24

Rostock (ots) -



Am 01.05.2025 gegen 07:05 kam es auf der BAB 24 zwischen den

Anschlussstellen Wöbellin und Hagenow in Fahrtrichtung Hamburg zu

einem Brand eines PKWs. Während der Fahrt nahmen die Fahrzeugführerin

sowie die Beifahrerin Rauchentwicklungen aus dem Motorraum ihres

Fahrzeuges wahr. Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig

auf dem Standstreifen abstellen und gemeinsam mit der Beifahrerin

unverletzt verlassen. Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr,

brannte das Fahrzeug komplett aus. Während der Löscharbeiten war die

Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg für ca. eine Stunde vollgesperrt.

Nach gegenwärtigen Erkenntnisstand ist ursächlich von einem

technischen Defekt auszugehen.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



