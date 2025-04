POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der UBB und einem Reisebus auf der Landesstraße 266

Heringsdorf (ots) -



Am 30.04.2025 gegen 16:20 Uhr kam es auf der L266 zwischen den Ortschaften Korswandt und Ahlbeck zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. An dem Verkehrsunfall waren eine Linienbus der UBB und ein Reisebus beteiligt. Hierbei befuhr der 43-jährige polnische Fahrzeugführer des Linienbusses ohne Fahrgäste die L266 aus Richtung Korswandt kommend in Richtung Ahlbeck. Beim Befahren einer Linkskurve kam er dabei mit dem Linienbus zu weit nach links rüber auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende 49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Reisebusses mit 21 Fahrgästen musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte er mit seinem Bus die Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß der Busse kam es nicht. Personen wurden bei dem Unfall keine verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000,-EUR. Der nachfolgende Fahrzeugverkehr wurde bei dem Unfall nicht beeinträchtigt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



