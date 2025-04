POL-HRO: Unfallursache: Missachtung der Vorfahrt - PKW stößt frontal mit Linienbus zusammen

Landkreis Rostock/Roggentin (ots) -



Gegen 13:25 Uhr ereignete sich in Roggentin im Landkreis Rostock ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge, in dessen Folge vier Personen leicht verletzt wurden.



Nach gegenwärtigem Stand der Verkehrsunfallaufnahme habe der hier 78-jährige Fahrer eines Audi in der Straße Globusring die örtliche Vorfahrtsregelung missachtet, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden Linienbus kam. Ersthelfern gelang es den sichtlich geschockten Herren aus seinem Fahrzeug zu befreien. Im Weiteren versorgten die sofort alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den in Elmenhorst wohnhaften Mann sowie auch die Fahrgäste des Linienbusses. Nach vorliegenden Angaben seien im Kontext des Unfalls insgesamt vier Personen leicht verletzt worden. Der Audi wurde stark beschädigt und musste vor Ort abgeschleppt werden.



Insgesamt sei ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro entstanden. Zur Umsetzung der umfangreichen Verkehrsunfallermittlungen vor Ort sowie auch der Bergung des Unfallwagens kam es im Bereich des Globusrings zu temporären Verkehrseinschränkungen sowie zur Beeinträchtigung des örtliches Nahverkehrs.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



