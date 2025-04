POL-NB: Radfahrer und Autofahrerin stoßen am Hafen zusammen

Waren (Müritz) (ots) -



Heute Vormittag gegen 10:00 Uhr ist ein Radfahrer mit einem Auto in der Müritzstraße zusammengestoßen. Der 47-jährige Radfahrer wurde leichtverletzt ins Klinikum gebracht.



Nach derzeitiger polizeilicher Kenntnis bog die 36-jährige Autofahrerin von der Marktstraße in die Müritzstraße ein, als plötzlich der Radfahrer aus Richtung Hafen die Müritzstraße überquerte.



Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



