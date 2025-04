POL-HRO: 21.500 Euro Schaden nach Unfall zwischen PKW und Straßenbahn

Schwerin (ots) -



In der Schweriner Paulsstadt kam es heute gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Friedensstraße/Steinstraße.

Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 40-jährige Fahrerin eines Opel Zafira beim Abbiegen den Vorrang der Straßenbahn, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. Der Opel Zafira wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 21.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell