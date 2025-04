POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Retschow und Reinshagen im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/Retschow (ots) -



Gegen 11:15 Uhr ereignete sich zwischen den Ortschaften Retschow und Reinshagen im Landkreis Rostock ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 64-jähriger PKW-Fahrer verstorben ist.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll der in Satow wohnhafte Mann mit seinem Opel die Kreisstraße 6 aus Retschow in Richtung Reinshagen befahren haben. Im Weiteren sei der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Rettungskräfte erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen. Um die Umstände des vermeintlichen Unfallhergangs weiter zu erhellen ist durch die Staatsanwaltschaft Rostock der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA angeordnet worden. Im Rahmen einer ersten Einschätzung besteht zu diesem Zeitpunkt die Annahme, dass der Mann möglicherweise aufgrund einer medizinischen Notsituation die Kontrolle über den PKW verloren haben könnte und in der Folge von der Fahrbahn abkam.



Zur Umsetzung der umfangreichen Verkehrsunfallermittlungen vor Ort kam es im Bereich des Unfallortes zu leichten Verkehrseinschränkungen.



