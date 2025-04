POL-HRO: Polizei stellt 19-jährigen mutmaßlichen Drogendealer

Schwerin (ots) -



Ein aufmerksamer Zeuge lieferte der Polizei am gestrigen Abend einen entscheidenden Hinweis, der zur Identifizierung und vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers führte.



Der Zeugenhinweis löste gegen 20:30 Uhr einen Polizeieinsatz am Dreescher Markt in Schwerin aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergriff ein 19-jähriger Schweriner zunächst die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Während seiner Flucht versuchte der Tatverdächtige, Cannabis vor der Polizei zu verstecken, was ihm jedoch nicht gelang. Zudem verlor er sein Mobiltelefon.



Im Anschluss an die Festnahme durchsuchten die Beamten einen PKW, die Wohnung sowie den Keller des jungen Mannes. Im Zusammenhang der polizeilichen Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte mehrere Hundert Gramm Marihuana, weitere Betäubungsmittel, eine Schreckschusspistole, Bargeld in Höhe von über 4.000 Euro sowie das zuvor verlorene Handy sicher. Die sichergestellten Gegenstände erhärten den Anfangsverdacht gegen den 19-jährigen Deutschen.



Der Tatverdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er jedoch wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell