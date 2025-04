POL-ANK: Waldbrand bei Iven in der Nähe von Anklam - Polizei sucht Zeugen

Anklam (ots) -



Am 29.04.25 gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises über einen Waldbrand nahe der B 199 bei Iven informiert. Gemeldet hatte den Brand im Mischwald bei Iven der Fahrer eines sogenannten Harvesters. Vor Ort stellten die eingesetzten Feuerwehren den Brand von Unterholz auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern fest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so einen größeren Waldbrand verhindern.



Insgesamt entstand durch den Brand ein Schaden von rund 5000 Euro, da neben zahlreichen Sträuchern auch sechs Buchen durch das Feuer beschädigt wurden.



Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen von Brandstiftung aus und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.



Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen an der B 199 bei Iven gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Anklam unter 03971 251 0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell