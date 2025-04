POL-NB: Gasaustritt nach Unfall

Friedland (ots) -



Aktuell gibt es einen größeren Einsatz in Schwanbeck zwischen Friedland und Altentreptow. In dem Ort hatte ein LKW-Fahrer einen Unfall. Er fuhr auf ein Grundstück und beschädigte dabei den Gastank auf dem Gelände des Einfamilienhauses. Dadurch tritt nun Gas aus.



Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Es sind mehrere Kräfte unter anderem von Polizei und Feuerwehr im Einsatz.



Die Durchfahrt durch Schwanbeck ist zur Sicherheit gesperrt.



Personen, die sich rund um den Einsatzort aufhalten, sind angehalten, nichts mit Flammen - wie etwa Feuerzeuge - zu benutzen.



Nach aktuellem Stand musste es bisher keine Evakuierungen geben.



Der Einsatz dauert an.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell