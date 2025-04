POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Klein Kussewitz im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/Klein Kussewitz (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es am gestrigen Vormittag aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer leerstehenden Lagerhalle in der Ortschaft Klein Kussewitz gekommen ist.



Wie den Angaben aus dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren entnommen werden kann, sei ein Bewohner eines Nachbargrundstücke gegen 10:50 Uhr auf den Brand aufmerksam geworden. Den alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Klein Kussewitz, Bentwisch und Mönchhagen gelang es dank des sofortigen Löscheinsatzes ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Grünflächen zu verhindern. Laut Angaben der geschädigten Gemeinde hätte das Gebäude bereits mehrere Jahrzehnte leer gestanden und nicht genutzt worden. Inwieweit sich hier Personen unbefugt Zutritt verschafft und im Weiteren den Brandausbruch verursacht haben könnten ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Auch ein Brandursachenermittler soll nach vorliegenden Erkenntnissen zum Einsatz kommen. Gemäß einer ersten Einschätzung sei der entstandene Sachschaden mit mindestens 15.000 Euro zu beziffern.



