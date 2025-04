POL-NB: Betrunkener Fahrradfahrer fährt Polizeibeamten an

Wolgast (ots) -



Am 29.04.2025 gegen 22:00 Uhr führten Polizeibeamte des Polizeirevieres Wolgast in der Karl-Marx-Straße in 17495 Lühmannsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten ein Fahrradfahrer auf, welcher ohne eingeschalteter Beleuchtung auf die Kontrollstelle zufuhr. Die Beamten entschlossen sich bei dem Fahrradfahrer eine Verkehrskontrolle durchzuführen und versuchten ihn mittels Anhaltezeichen anzuhalten. Dieses Anhaltezeichen und die verbale Ansprache missachtete der Fahrradfahrer und fuhr weiter auf den anhaltenden Beamten zu. Dieser versuchte dem Fahrradfahrer auszuweichen und trat zur Seite. In diesem Moment machte der Fahrradfahrer einen Schlenker und fuhr gegen den Polizeibeamten. Hierbei kamen beide zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. In der anschließenden Verkehrskontrolle leistete der 34-jährige deutsche Fahrzeugführer Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten. Ein beim Fahrradfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Gegen den Fahrradfahrer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Widerstandes erstattet.



