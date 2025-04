POL-HRO: Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen am Marienplatz (Abschlussmeldung)

Schwerin (ots) -



In Untersuchungshaft befindet sich seit heute der Tatverdächtige, der gestern Mittag nach einem Raub am Marienplatz von Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde.



Wie bereits berichtet (https://fcld.ly/2025-04-28festnahme), soll ein 42-jähriger Deutscher gestern im Kassenbereich eines Geschäfts Bargeld gefordert haben, bevor er die Flucht ergriff. Einsatzkräfte konnten den Mann wenige Minuten später in der Nähe des Tatorts stellen. Ein mutmaßliches Tatmittel, ein Messer, wurde sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.



Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den Mann, so dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin das Amtsgericht Schwerin heute Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen und den Vollzug angeordnet hat.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell