POL-HRO: Mann ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall mit 2,10 Promille

Durch einen Anwohner wurde die Rostocker Polizei am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr auf einen verunfallten Pkw auf einem Feldweg im Bereich Lambrechtshagen/Sievershagen aufmerksam gemacht.



Am Unfallort trafen die Beamten auf einen verunfallten Honda CR-V sowie auf zwei Männer im Alter von 35 und 40 Jahren, die beide offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen. Beide gaben zunächst an, nicht mit dem Pkw gefahren zu sein. Im Verlauf des Einsatzes versuchte einer der beiden Männer zu fliehen, verletzte sich jedoch bei dem Versuch, über einen Zaun zu klettern.



Ein Atemalkoholtest ergab bei den beiden Deutschen einen Wert von 2,10 Promille bzw. 3,35 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Nachdem dem 40-Jährigen eröffnet wurde, dass nun auch seine Lebensgefährtin und Halterin des Fahrzeugs über den Unfall informiert werden müsse, gab dieser den Beamten gegenüber zu, Fahrer des Fahrzeugs gewesen zu sein. Die Halterin habe nicht nur keine Kenntnis von der Fahrt gehabt, sondern der 40-Jährige konnte auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.



Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden sowohl die Bekleidungsgegenstände der beiden Männer als auch der Honda CR-V zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden am verunfallten Fahrzeug wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen aufgenommen.



