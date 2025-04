POL-NB: Korrekturmeldung: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Neubrandenburg (ots) -



Für die unten angeführte Pressemitteilung vom 23.04.2025 erfolgt hiermit eine Korrekturmeldung.



Am 23.04.2025 kam es gegen 08:45 Uhr auf dem Friedrich-Engels-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Hierbei kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer aus bislang noch nicht geklärter Ursache. Zum Unfallzeitpunkt war der Bus mit einer der Polizei unbekannten Personenanzahl besetzt. Als die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg am Unfallort ankamen, hatten bereits alle Fahrgäste den Ort verlassen. Da anfangs ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen vermutet wurde, war ein Rettungswagen im Einsatz. Dieser konnte jedoch nach wenigen Minuten abrücken, da keine am Unfall beteiligten Personen verletzt waren. Der Schaden wird weiterhin auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die Beteiligten sind Deutsche. Das Alter der Unfallbeteiligten kann der Erstmeldung entnommen werden.



Erstmeldung: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden



Am 23.04.2025 kam es gegen 08:45 Uhr auf dem Friedrich-Engels-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Hierbei befuhr der 57-jährige Busfahrer den Friedrich-Engels-Ring auf dem äußeren rechten Fahrstreifen während die 60-jährige Fahrzeugführerin des PKW von der Lessingstraße auf den Friedrich-Engels-Ring abbiegen wollte. Hierbei übersah sie den Linienbus und kollidierte in der weiteren Folge mit diesem. Es befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Insassen in dem Bus. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz, da am Unfallort Betriebsstoffe ausgelaufen sind und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden musste.



