POL-HRO: Unbekannte stehlen Werkzeuge von Baustelle

Nachdem Unbekannte am zurückliegenden Wochenende diverse Werkzeuge von einer Baustelle in Schönberg gestohlen haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Am gestrigen Morgen (28.04) wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Einbruchdiebstahl informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die Unbekannten im Zeitraum von Freitagabend (25.04.) bis zum gestrigen Morgenmorgen in das im Bau befindliche Gebäude im Bünsdorfer Weg eingedrungen und haben dort mehrere Werkzeuge entwendet. Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 10.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03881 720-0 bei der Polizei in Grevesmühlen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



