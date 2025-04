POL-HRO: Zeugen gesucht: Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Kind

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Techentin bei Ludwigslust ist ein junger Fahrradfahrer leichtverletzt worden - die Autofahrerin fuhr weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach eigenen Angaben befuhr der neunjährige Junge gegen 07:15 Uhr den Gehweg an der Techentiner Straße als ein weißer PKW aus der Einmündung zum Abwasserzweckverband gefahren kam und mit dem Radfahrer kollidierte. Der Junge wurde dabei leicht am Bein verletzt. Am Steuer des PKW soll eine Frau mit Brille und blonden Haaren gesessen haben. Sie fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeihauptrevier Ludwigslust (Tel. 03874 4110), die Onlinewache sowie jede andere Dienststelle entgegen.



