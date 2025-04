POL-HRO: Behördenübergreifender Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Güstrow zur Bekämpfung von Gewaltdelikten - gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und der Polizei Güstrow

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Die Bundespolizeiinspektion Rostock, das Polizeihauptrevier Güstrow, Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes Mecklenburg-Vorpommern, das Ordnungsamt Güstrow sowie der DB Sicherheit führten am 28. April 2025 am Bahnhof Güstrow einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität durch.



Die Einsatzkräfte beschlagnahmten bei zwei Personen jeweils ein Einhandmesser und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Da die Hausordnung der Deutschen Bahn AG ein Waffenverbot für alle Verkehrsstationen vorsieht, verhängte die DB Sicherheit in diesen Fällen ein Hausverbot für den Bahnhof Güstrow.



Zudem ermittelten die Beamten mehrere gesuchte Personen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.



Insgesamt beteiligten sich 26 Einsatzkräfte der o. a. Ordnungspartner am Einsatz. Aufgrund der positiven Bilanz der Zusammenarbeit, soll auch künftig auf gleichlautende gezielte Präsenzmaßnahmen an Bahnhöfen der Region gesetzt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell